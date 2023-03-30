Инициативу об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального значения поддержали в Псковской области

Пирамиду Хеопса в Египте закроют для туристов

Артур Гайдук: Врачей на станции скорой медицинской помощи совсем не осталось

Мерами социальной поддержки пользуются более 250 тысяч псковичей

Игорь Дитрих поблагодарил правительство области за совместную работу в сфере здравоохранения

«Планка»: Проект о фитнесе стартует на «ПЛН FM»

Стала известна программа концерта «Орган, дудук и кларнет» в Пскове

Акция на блинчики с субпродуктами продолжается в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Уборка снега на улицах Великих Лук продолжалась в течение всей ночи

Раскрыта новая профессия в IT с зарплатой в 25,8 млн рублей в год

Штат ОМВД по борьбе с распространением наркотиков увеличат в Островском районе