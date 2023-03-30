Инициативу об изменении границ особо охраняемых природных территорий регионального значения поддержали в Псковской области

Инициативу о наделении субъектов РФ полномочиями по упразднению либо изменению границ особо охраняемых природных территорий регионального значения поддержали депутаты Псковского областного Собрания депутатов на сессии 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Законопроект устанавливает механизм упразднения фактически утративших свой статус особо охраняемых природных территорий, что позволит актуализировать систему государственных заказников исходя из реального состояния объектов природы.
Соответствующее постановление направят в комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Напомним, в Псковской области существует 32 особо охраняемых природных территории регионального значения, в том числе 11 государственных природных зоологических заказников, созданных для устойчивого поддержания численности охотничьих видов животных.