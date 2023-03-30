Общество

Единороссы рассказали о планах по благоустройству сквера Пушкина в Великих Луках

Члены партии «Единая Россия» в Великих Луках посетили сквер Пушкина - объект благоустраивается по партийному проекту «Городская среда» и программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Непосредственно на объекте партийцы встретились с представителем заказчика, чтобы ознакомиться с планами благоустройства сквера. Местное отделение партии представляли секретарь городского отделения партии Константин Максимов и депутат Великолукской городской Думы по избирательному округу, на котором расположен сквер Пушкина, Сергей Поварещенков.

Заказчика представляла заместитель начальника УЖКХ администрации города Великие Луки Надежда Васильева. Она рассказала, что работы в сквере начнутся сразу, как только позволит погода. Сначала будет выполнена формовочная обрезка деревьев. Также в сквере уложат брусчатку, появятся дополнительные дорожки, будет отремонтирована арка на входе в сквер, она получит новое цветовое решение. Кроме того, в сквере установят дополнительные скамейки, а также там появятся архитектурные фигуры в виде героев сказок Пушкина – Золотая рыбка, Ученый кот и другие.

Проект благоустройства. Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Великих Лук Николая Козловского

После благоустройства во всем сквере появится освещение. Получит подсветку и входная арка. В южной части сквера появится тротуарная плитка, а участки с разрушающейся плиткой будут отремонтированы.

«Обновленный сквер Пушкина будет интересен великолучанам всех возрастов. Детская площадка в рамках благоустройства будет заменена на новую, более современную. Воркаут-площадку перенесут на более удобное место, также в обновленном сквере будет предусмотрена парковка для велосипедов», - рассказали в отделении партии.

Как отметил депутат Великолукской городской Думы Сергей Поварещенков, пожелания о благоустройстве этой территории высказывали многие жители его округа на многочисленных встречах в ходе избирательной кампании, формируя Народную программу. Закономерно, что проект благоустройства сквера победил в рейтинговом голосовании. Теперь депутаты Великолукской городской Думы Сергей Гусев и Сергей Поварещенков, представляющие округ №6, берут ход работ в сквере Пушкина на личный контроль, чтобы сроки окончания работ – 1 июля 2023 года – и их качество были соблюдены.

В отделении напомнили, что в 2022 году прошло Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Наибольшее число голосов великолучан набрал сквер Пушкина. Администрация города и управление жилищно-коммунального хозяйства провели необходимые подготовительные мероприятия, чтобы начать работы по благоустройству этой общественной территории.