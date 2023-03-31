Общество

Депутаты призвали коллег «не пиариться» на сессии Псковской городской Думы

Депутаты призвали коллег «не пиариться» на сессии Псковской городской Думы. Такой призыв был озвучен сегодня, 31 марта, в ходе очередной 9-й сессии городского парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

После рассмотрения повестки сессии депутат Александр Баев (КПРФ) поинтересовался вопросом состояния дорог в Пскове. Он отметил, что вопрос волнует всех жителей. По наблюдениям коммуниста, из года в год в Пскове растет финансирование дорожных ремонтов, при этом качество дорожного покрытия не улучшается.

«Не стоит ли задуматься о качестве покрытия, которое кладут на дорогах? Асфальт отвратительного качества - как весна, так асфальт разрушен. Такого быть не должно», - сказал Александр Баев.

Отметим, что в ходе 8-й сессии депутат также поднимал вопрос состояния дорог.

Александру Баеву ответил глава Пскова Борис Елкин. Он отметил, что на дорогах, отремонтированных в прошлом году, повреждения асфальта незначительные, а также, что на все гарантийные дороги в скором времени выйдут подрядчики.

Далее началась жаркая дискуссия по поводу состояния дорог и качества асфальта. Депутат Дмитрий Барабанов («Единая Россия») в ходе спора заметил, что «у каждого депутата есть масса личных вопросов» и что выяснять их лучше на комитетах, перед сессией.

«Здорово пиариться на сессии и трепать администрацию», - сказал Дмитрий Барабанов.

Председатель городской Думы Александр Гончаренко поддержал депутата и пригласил Александра Баева и других депутатов на комитеты, которые состоятся в апреле.

«Приглашаем всех на комитеты. Вы же читаете информацию, где и когда что проходит. Двери там ни для кого не закрыты», - подчеркнул председатель гордумы.