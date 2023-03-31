Семейные праздники пройдут в торговых центрах Пскова 1 апреля.
Ярмарка мастеров пройдет в торгово-развлекательной комплексе «Акваполис». В администрации ТРК отметили, что ярмарка мастеров это:
Ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00. Вход свободный.
«Елки-палки шоу» состоится в торговом комплексе «Пик 60».
«Семейная интерактивная программа "Елки-палки шоу" - это веселая программа как для ребят, так и для взрослых с использованием разноцветных палок, из которых можно строить разные фигуры и выполнять веселые задания ведущего!» - пояснили в администрации ТК.
Начало программы в 14.00. Вход свободный. Программа пройдет в центральном атриуме торгового комплекса «Пик 60».
Для юных и взрослых гостей в ТРК «Акваполис» приготовили настоящее научное шоу «Профессора Николя».
«Подарите себе радость и отличное настроение! Научное шоу профессора Николя будет делать весенние эксперименты! И не просто эксперименты - мы будем творить "Весеннюю магию" прямо на глазах всех гостей!» - рассказали в администрации ТРК.
Мероприятие начнется в 16.00 в центральном атриуме. Вход свободный.