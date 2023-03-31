Общество

Семейные праздники пройдут в торговых центрах Пскова 1 апреля

Семейные праздники пройдут в торговых центрах Пскова 1 апреля.

Ярмарка мастеров пройдет в торгово-развлекательной комплексе «Акваполис». В администрации ТРК отметили, что ярмарка мастеров это:

отличный повод выбрать отличные подарки для любимых и дорогих людей,

уникальные работы ручной работы, которые не найдешь в магазинах,

товары на любой вкус в одном торговом пространстве.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00. Вход свободный.

«Елки-палки шоу» состоится в торговом комплексе «Пик 60».

«Семейная интерактивная программа "Елки-палки шоу" - это веселая программа как для ребят, так и для взрослых с использованием разноцветных палок, из которых можно строить разные фигуры и выполнять веселые задания ведущего!» - пояснили в администрации ТК.

Начало программы в 14.00. Вход свободный. Программа пройдет в центральном атриуме торгового комплекса «Пик 60».

Для юных и взрослых гостей в ТРК «Акваполис» приготовили настоящее научное шоу «Профессора Николя».

«Подарите себе радость и отличное настроение! Научное шоу профессора Николя будет делать весенние эксперименты! И не просто эксперименты - мы будем творить "Весеннюю магию" прямо на глазах всех гостей!» - рассказали в администрации ТРК.

Мероприятие начнется в 16.00 в центральном атриуме. Вход свободный.