Общество

Молодёжный клуб по парным танцам открылся в Пскове

Молодёжный клуб по парным танцам открылся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Молодёжный центр приглашает молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет посетить тематический клуб и обучиться парному танцу «Меренга» под руководством хореографа Муроджона Хомидова, одного из лучших мастеров латиноамериканского танца.

«Обучиться латиноамериканскому танцу "Меренга" можно попробовать любому, даже если никогда не танцевал раньше, но очень мечтаешь попробовать. Исполнять "Меренгу" можно начать в любом возрасте – эти парные танцы подходят всем и не требуют специальной физической подготовки, зато помогут держать тело в форме и больше общаться, - рассказали в молодежном центре. - Шаг за шагом вместе с мастером можно будет изучить технику движений, музыкальные ритмы и контакт в паре – и уже через 2-3 месяца можно начать танцевать с удовольствием, без зазубривания сложных схем».

Занятия будут проходить каждый четверг с 19:00 до 20:30 в Молодёжном центре Пскова (улица Максима Горького, 15). Для записи на занятия и уточнения информации можно написать Марии.

С собой обязательно нужна сменная обувь и удобная одежда.

В молодежном центре добавили, что Муроджон Хомидов – преподаватель бальных, латиноамериканских и социальных танцев (сальса, Бачата, меренга и кизомба) с многолетним опытом.