На «Госуслугах» скрыли функцию удаления учетной записи

Функция удаления профиля на «Госуслугах» онлайн стала недоступной.
В службе поддержки портала рассказали, что удалить аккаунт теперь можно только по личному обращению в центр обслуживания, сообщает РИА Новости.
«Функция удаления недоступна», - говорится в сообщении, всплывающем в приложении при попытке удалить профиль.
В веб-версии сервиса данная функция теперь также отсутствует.
В службе поддержки приложения сообщили, что кнопка удаления учётной записи в личном кабинете «была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ». «На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания», - уточнили там.