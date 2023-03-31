Общество

На «Госуслугах» скрыли функцию удаления учетной записи

Функция удаления профиля на «Госуслугах» онлайн стала недоступной.

В службе поддержки портала рассказали, что удалить аккаунт теперь можно только по личному обращению в центр обслуживания, сообщает РИА Новости.

«Функция удаления недоступна», - говорится в сообщении, всплывающем в приложении при попытке удалить профиль.

В веб-версии сервиса данная функция теперь также отсутствует.

В службе поддержки приложения сообщили, что кнопка удаления учётной записи в личном кабинете «была скрыта по требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ». «На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания», - уточнили там.