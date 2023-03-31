Прием детей в первый класс стартовал в Пскове. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.
«Первый этап продлится до 30 июня. Заявления на зачисление в школу могу подавать семьи, проживающие на закрепленной территории (в том же районе, в котором находится школа), а также те, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе», - отметил он.
Заявление можно подать тремя способами:
«Второй этап начнется 6 июля. С этого момента подать заявление о приеме в первый класс могут все желающие. Зачисление происходит при наличии свободных мест», - добавил Борис Елкин.
В этом учебном году в школы Пскова пошли 3 тысячи 160 первоклассников. 1 сентября 2023 года ожидается, что их будет больше на 100.