Общество

Осадки ожидаются в Псковской области 2 апреля

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 2 апреля, сообщает региональный гидрометцентр.

«Преимущественно без осадков. По юго-востоку области: ночью умеренные осадки, дождь, переходящий в мокрый снег, днем небольшие осадки, преимущественно мокрый снег, налипание мокрого снега на провода. На дорогах местами гололедица», - говорится в прогнозе синоптиков.

Будет дуть северный ветер со скоростью 8-13 м/с. Температура по области: ночью - от -4 до +1°C , днем - от 0 до +3°C. Атмосферное давление - высокое.