Общество

Озябшего аиста и изящную цаплю в разливе Сороти сфотографировал музейщик «Михайловского»

Начало весеннего разлива Сороти у музея-усадьбы «Михайловское» и старинного городища Савкина горка на территории Государственного Пушкинского заповедника заснял сотрудник музея Алексей Михайлов.

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, сотрудник музея-заповедника «Михайловское».

Свою подборку закатных пейзажей и пернатых обитателей Святогорья, совсем недавно вернувшихся в музейные имения из тёплых стран, он озаглавил «У заповедных разливов».

Фотозарисовки Алексея Михайлова о жизни птиц и животных, населяющих заповедные территории, всегда вызывают самые доброжелательные, иногда даже восхищённые отклики у интернет-пользователей. Заинтересовался его работой и «Русский орнитологический журнал» — научное издание Санкт-Петербургского Государственного университета, где были опубликованы фотографии Алексея Михайлова и его совместная с жителем деревни Дубровы Новоржевского района Эдуардом Григорьевым заметка «Зимняя встреча большого баклана Phalacrocorax carboна реке Сороть в Пушкинском заповеднике (Псковская область)».