Общество

Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фонд появится «в целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей», следует из документа.

Учредителем фонда от имени РФ станет правительство страны.

Деятельность фонда и формирование его имущества будет осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством РФ.

Президент поручил высшим должностным лицам регионов обеспечить поддержку деятельности фонда «Защитники Отечества» на территории субъектов РФ.