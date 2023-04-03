Общество

Сотрудники ФСИН передали гуманитарную помощь зооприюту «Невельские хвостики»

Сотрудники участка исправительного центра № 1, расположенного в Невеле, Артем Облуков и Даниил Пантелеев посетили местный зоозащитный приют «Невельские хвостики». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«С собой гости не просто привезли лакомства для его обитателей, но и с большим удовольствием пообщались с животными», – отметили в УФСИН.

Совместными усилиями личный состава участка ИЦ-1 подготовил гуманитарную помощь в виде сухого и влажного корма, круп, наполнителя для туалета. Председатель организации Юлия Беляева поблагодарила сотрудников ИЦ-1 за добрый жест и выразила надежду снова увидеть их в ближайшем будущем.

В свою очередь сотрудники пенитенциарного учреждения пообещали следующий визит посвятить оказанию помощи в благоустройстве территории приюта. К данному мероприятию в свободное от работы время присоединятся и осужденные к принудительным работам. Произойдет это уже в мае.