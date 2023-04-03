Общество

Скидки на готовые каши с мясом объявили в псковских магазинах «Деревня Соловьи»

Скидки на все готовые каши с мясом по 500 г будут действовать во всех фирменных магазинах «Деревня Соловьи» в Псковской области на протяжении апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил производитель.

Фото: «Деревня Соловьи»

«Друзья! Готовимся к дачному сезону! Весь апрель в фирменных магазинах "Деревня Соловьи" скидка 30% на все готовые каши с мясом 500 г», - сообщил производитель.

Цена каши составит:

каша гречневая с говядиной 500 г - 125 рублей за штуку,

каша гречневая со свининой 500гр.- 110 рублей за штуку,

каша перловая с говядиной 500гр. - 125 рублей за штуку,

каша перловая со свининой 500гр. - 110 рублей за штуку.

Группа производителя «ВКонтакте»: https://vk.com/solovymyaso

Сайт: https://shop.pskovagro.ru/

Адреса магазинов сети в Псковской области: