Общество

Российская школьница нашла новый способ борьбы с с болезнью Альцгеймера

Кожура и листья ананаса могут помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера. Такое открытие сделала 17-летняя школьница из Солнечногорска. Девушка сможет запатентовать свое открытие, доказав его.

По словам школьницы, в кожуре и листьях ананаса содержится аминокислота цистеин, влияющая на апоптоз — програмированную клеточную гибель, то есть сигнал от организма, заставляющий клетку умирать. Нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера, «славятся избыточностью этого апоптоза», говорится в исследовании российской школьницы и ее научного руководителя, завкафедры химии Института фармации имени Сеченовского университета Ольги Нестеровой.

Школьница планирует с помощью электрофореза доказать, что кожура и листья ананаса затормаживают гибель клеток. Девушка в настоящее время занимается в Сеченовском предуниверсарии, пишет RuNews24.ru.