Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

Предложение, подкупающее своей неоригинальностью: в Госдуме вновь звучат предложения отказаться от мусоропроводов.

Кому должен – всем прощаю: долги россиян за ЖКХ предлагают списать за счет региональных бюджетов.

Где не тонули, там сидели без электричества: неделя острой фазы паводка и неожиданно вернувшейся зимы закончилась в регионе.

Две сессии: два отчета и перепалка по дорогам – ежемесячные заседания городского и областного парламентов прошли спокойно, почти незаметно.

И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.