Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Предложение, подкупающее своей неоригинальностью: в Госдуме вновь звучат предложения отказаться от мусоропроводов.
- Кому должен – всем прощаю: долги россиян за ЖКХ предлагают списать за счет региональных бюджетов.
- Где не тонули, там сидели без электричества: неделя острой фазы паводка и неожиданно вернувшейся зимы закончилась в регионе.
- Две сессии: два отчета и перепалка по дорогам – ежемесячные заседания городского и областного парламентов прошли спокойно, почти незаметно.
- И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.
Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.