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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

03.04.2023 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

  • Предложение, подкупающее своей неоригинальностью: в Госдуме вновь звучат предложения отказаться от мусоропроводов.
  • Кому должен – всем прощаю: долги россиян за ЖКХ предлагают списать за счет региональных бюджетов.
  • Где не тонули, там сидели без электричества: неделя острой фазы паводка и неожиданно вернувшейся зимы закончилась в регионе.
  • Две сессии: два отчета и перепалка по дорогам – ежемесячные заседания городского и областного парламентов прошли спокойно, почти незаметно.
  • И, как всегда, в программе прозвучат комментарии наших обозревателей: в политическом блоке - Александра Савенко, а в экономическом - Алексея Овчинникова.

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение по обсуждаемым темам.

Теги: #Постскриптум #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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