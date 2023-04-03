Общество

Свыше 500 раз псковская скорая медпомощь приезжала на вызовы к детям за неделю

3592 вызова отработали сотрудники Псковской станции скорой медпомощи за неделю. Об этом сообщается в группе медицинской организации в социальной сети «ВКонтакте».

Так, с 27 марта по 2 апреля медработники выезжали 312 раз для оказания помощи в общественных местах и восемь раз для оказания медицинской помощи на места дорожно-транспортных происшествий, на пожары – 20 раз.

Медики скорой помощи за неделю 513 раз приезжали на вызовы к детям и 48 раз по вопросам COVID-19. Жители Псковской области 356 раз вызывали скорую помощь по ОРВИ.