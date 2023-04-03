Общество

Представители ЛДПР приняли участие в праздновании Дня единения народов России и Беларуси

Представители ЛДПР приняли участие в праздновании Дня единения народов России и Беларуси. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба партии ЛДПР

Целая программа, посвященная экономическому, культурному и политическому сотрудничеству двух стран, прошла в Себежском районе. Она включала в себя возложение цветов в сквере Знамени Победы, международный фестиваль декоративно-прикладного творчества «День ремесленников Себежского края», а также концерт творческих коллективов Себежа и Верхнедвинска (Беларусь).

Активными участниками праздничных мероприятий стали представители Псковского регионального отделения ЛДПР, депутаты и активисты Себежского местного отделения партии.

«Мы возложили живые цветы к памятнику героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны на Себежской земле, и почтили их память минутой молчания. Это – одна, но далеко не единственная страница истории, общей для наших дружественных народов. В честь праздника активисты местного отделения ЛДПР также раздали землякам сувениры с партийной символикой. Я считаю, что праздник на Себежской земле действительно удался!» - прокомментировал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.