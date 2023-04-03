Общество

Голосование по выбору территорий для благоустройства в Пскове стартует 15 апреля

Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стартует 15 апреля. Это следует из постановления администрации города Пскова.

Сквер у гостиницы «Рижская»

«Провести с 15 апреля по 31 мая рейтинговое голосование граждан на единой федеральной платформе Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://za.gorodsreda.ru) по выбору общественных территорий города Пскова по двум группам территорий: первая - для разработки проекта в 2024 году, вторая - для оборудования в 2024 году спортивной площадки», - говорится в тексте документа.

Сквер между улицей Вокзальной, Крестовским шоссе и объездным проездом

На рейтинговое голосование граждан представят следующие территории в первой группе:

сквер у гостиницы «Рижская»,

сквер между улицей Вокзальной, Крестовским шоссе и объездным проездом,

сквер около дома 1/3 по улице Советской,

территория у памятника в честь 50-летия Красной Армии в микрорайоне Кресты.

Сквер около дома 1/3 по улице Советской

Территория у памятника в честь 50-летия Красной Армии в микрорайоне Кресты

Также псковичи смогут выбрать оборудование спортивной площадки:

спортивная площадка в сквере за стеной Окольного города от улицы Труда до улицы Олега Кошевого, прилегающем к дому 14 по улице Труда;

спортивная площадка на общественной территории вдоль домов 77 и 81 на Рижском проспекте;

спортивная площадка на общественной территории между детским садом №28 и домом 8 на улицы Технической;

спортивная площадка на общественной территории у домов 3, 3а, 5, 7 на улице Мирной;

спортивная площадка на общественной территории у домов 35, 37, 41, 43 на Рижском проспекте;

спортивная площадка на общественной территории у домов 11, 13, 17 на Сиреневом бульваре и домов 12, 14, 16 на улице Звездной;

спортивная площадка на общественной территории у дома 71б на улице Николая Васильева;

спортивная площадка на общественной территории между домами 62 и 62а на улице Инженерной и домом 11 на улице Новоселов;

спортивная площадка на общественной территории у дома 5А на улице Рокоссовского и дома 6 на улице Байкова;

спортивная площадка на общественной территории между домом 7 на улице Стахановской и домом 32А на улице Металлистов.

Максимальное количество общественных территорий, за которые участник голосования имеет право проголосовать, - одна. Победителям станут территории, набравшие наибольшее количество голосов.