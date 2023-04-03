Операции для коррекции сексуальной функции женщин начнут проводить в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной клинической больнице.
Фото: пресс-служба Псковской областной клинической больницы
В гинекологическом отделении врачи прошли обучение по эстетической гинекологии и основам пластической хирургии влагалища и промежности.
Ранее, 23 марта, заведующий отделением Сергей Ильяшенко и врач акушер-гинеколог Татьяна Григорьева прошли повышение квалификации в АНО ДПО «Научно-образовательный медицинский центр» Екатеринбурга.
Теперь в Псковской областной клинической больнице начинают выполнять операции для коррекции сексуальной функции женщин:
«В женщине прекрасно всё, наша задача помочь поддержать вашу красоту!» – добавили в больнице.