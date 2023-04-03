Общество

Операции для коррекции сексуальной функции женщин начнут проводить в Пскове

Операции для коррекции сексуальной функции женщин начнут проводить в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной клинической больнице.

Фото: пресс-служба Псковской областной клинической больницы

В гинекологическом отделении врачи прошли обучение по эстетической гинекологии и основам пластической хирургии влагалища и промежности.

Ранее, 23 марта, заведующий отделением Сергей Ильяшенко и врач акушер-гинеколог Татьяна Григорьева прошли повышение квалификации в АНО ДПО «Научно-образовательный медицинский центр» Екатеринбурга.

Теперь в Псковской областной клинической больнице начинают выполнять операции для коррекции сексуальной функции женщин:

аугментация точки G – введение гиалуроновой кислоты в данную зону для придания ей объёма, увеличения размера и повышения чувствительности;

контурная пластика больших половых губ;

лабиопластика – коррекция формы малых половых губ;

анатомический нитевой лифтинг (методика интимного омоложения, направленная на укрепление мышечного каркаса);

«В женщине прекрасно всё, наша задача помочь поддержать вашу красоту!» – добавили в больнице.