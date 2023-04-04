Общество

Более ста детей родилось в Великих Луках в марте

103 ребенка родились в Великих Луках в марте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской межрайонной больнице.

Среди родившихся в марте оказались 54 мальчика и 49 девочек.

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В учреждении добавили, что за март в больницу поступило 1326 пациентов, выписался 1341 человек. 66 пациентов находились в отделении реанимации.

Всего за месяц в больнице провели 407 операций, одного пациента эвакуировали вертолетом санитарной авиации.

По состоянию на 1 апреля на лечении в учреждении находится 286 человек.