Общество

Первые случаи укусов клещей зафиксировали в Псковской области

Первый случай присасывания клеща был зафиксирован в Псковской области 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Всего с начала года клещи укусили двух псковичей. Инциденты произошли в Псковском и Себежском районе.

Исследование показало, что один из клещей оказался заражен боррелиями – микроорганизмами, способными вызвать заболевание боррелиоз.

В Роспотребнадзоре посоветовали псковичам в случае обнаружения на теле клеща обратиться в медицинскую организацию, чтобы его снять. Также следует пройти курс профилактического лечения у инфекциониста.

Отметим, в прошлом году за сезон количество обращений по поводу присасывания клещей составило 2 612. Детей покусали 672 раза.