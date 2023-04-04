Строительство Центра культурного развития в Лядах проконтролировал Александр Котов

Строительство Центра культурного развития в селе Ляды Плюсского района проконтролировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
В плюсском детском саду и библиотеке спикер также отметил подвижки.
Отставание, которое мы фиксировали в прошлый раз, уже сокращается. На каждом объекте работает по восемь человек. Серьёзных замечаний по качеству здесь нет, необходимыми материалами подрядчик полностью обеспечен, текущие вопросы решаются в рабочем порядке», - отметил Александр Котов.
Напомним, проекты реализуются в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».