Строительство Центра культурного развития в Лядах проконтролировал Александр Котов

Строительство Центра культурного развития в селе Ляды Плюсского района проконтролировал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

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«Оргвопросы на стройплощадке Центра культурного развития в Лядах, наконец, согласованы, все необходимые экспертизы проведены, у подрядчика есть возможность интенсивно работать и наверстать отставание, накопившееся с начала стройки. Но главное, есть ощущение, что заказчик, подрядчик и стройнадзор, наконец, слышат друг друга и говорят на одном языке», – прокомментировал ситуацию по итогам очередной рабочей планёрки в Лядах спикер областного Собрания Александр Котов.

В течение двух недель подрядчик подготовит план мероприятий по сокращению отставания на объекте, чтобы выполнить необходимый объём работ в срок.

В плюсском детском саду и библиотеке спикер также отметил подвижки.

Отставание, которое мы фиксировали в прошлый раз, уже сокращается. На каждом объекте работает по восемь человек. Серьёзных замечаний по качеству здесь нет, необходимыми материалами подрядчик полностью обеспечен, текущие вопросы решаются в рабочем порядке», - отметил Александр Котов.

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Напомним, проекты реализуются в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».