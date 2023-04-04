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Общество

Каждый третий россиянин признался, что работа занимает самое важное место в его жизни - опрос

05.04.2023 22:15|ПсковКомментариев: 0

30% респондентов во всех федеральных округах России считают, что работа занимает самое важное место в их жизни и отнимает большую часть времени. Чаще всего так отвечали врачи и младшие медицинские работники (46% представителей данной сферы), строители и работники сферы продажи, покупки и аренды недвижимости (38%), а также финансисты и бухгалтеры (36%).

По данным службы исследований hh.ru, каждый пятый опрошенный (21%) заявил, что семья для него важнее, чем работа. Больше всего таких ответов давали работники сферы закупок (32%), работники производственной сферы (25%), а также юристы (25%).

Также 13% участников опроса заявили, что для них важнее личное развитие, а не работа. Чаще всего такого мнения придерживаются работники сферы искусства и масс-медиа (35%), ИТ-специалисты (21%), маркетологи (18%). Интересно, что женщины-респонденты на 2% чаще мужчин отмечали, что личностное развитие для них важнее работы.

Примечательно, что еще треть опрошенных (32%) считают, что работа вполне может занимать бóльшую часть времени трудящихся людей, но это зависит от специфики работы. Чаще всего к такому мнению склоняются работники сферы безопасности (56%), представители транспортной сферы (46%), ретейла (41%), а также науки и образования (31%).

При этом лишь 11% россиян считают свою работу идеальной. Чаще всего такие позитивные ответы давали эйчары и кадровые работники (22% представителей этих профессий), юристы (16%), работники розничной торговли (15%). С другой стороны, 77% опрошенных не могут назвать свою работу идеальной. Чаще всего недовольны своей работой представители сферы страхования и консалтинга (83%), ИТ-специалисты (81%), а также работники медицинской сферы (80%).

Считаете ли вы идеальной свою текущую работу?

Сфера

 

Да

 

Нет

 

Затрудняюсь ответить

Управление персоналом, тренинги

22%

67%

11%

Юристы

16%

76%

8%

Розничная торговля

15%

70%

15%

Транспорт, логистика, перевозки

14%

75%

11%

Наука, образование

13%

74%

13%

Финансы, бухгалтерия

13%

77%

10%

Безопасность

13%

69%

19%

Медицина, фармацевтика

12%

80%

8%

Продажи, обслуживание клиентов

11%

75%

14%

Информационные технологии

10%

81%

8%

Маркетинг, реклама, PR

10%

79%

10%

Строительство, недвижимость

10%

79%

10%

Закупки

9%

77%

14%

Искусство, развлечения, массмедиа

9%

78%

13%

Производство, сервисное обслуживание

8%

77%

14%

Административный персонал

7%

75%

18%

Стратегия, инвестиции, консалтинг

6%

83%

11%
Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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