Общество

Каждый третий россиянин верит, что восстание машин произойдет в ближайшие 50 лет — ВЦИОМ

Каждый третий россиянин верит, что восстание машин произойдет в ближайшие 50 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

«Основной закон робототехники, сформулированный писателем Айзеком Азимовым, гласит: "Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред". Однако массовая культура предлагает нам иные футурологические сценарии технократического будущего, в которых техника, обретя искусственное сознание, начинает противостоять человечеству», – отметили аналитики.

Вероятность того, что в ближайшие 50 лет такие технологии, как нейросети, могут выйти из-под контроля человека и произойдет так называемое восстание машин, оценивается россиянами скорее невысоко: 59% не верят, что подобное случится; каждый третий — верит (30%).

Меньше боятся технологий те, кто с ними «дружит»: о невозможности «восстания машин» чаще говорят те, кто хорошо разбирается в теме нейросетей (73%), молодежь 18-24 лет и 25-34 лет (76% и 74% соответственно) и активные пользователи интернета (72%). А максимум считающих «восстание машин» вероятным сценарием уже в ближайшем будущем приходится на тех, кто отрицательно относится к нейросетям, — 49%, или каждый второй.