Общество

Госдума может принять закон о запрете всех вейпов для несовершеннолетних 11 апреля

Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля, такая норма коснется не только никотиносодержащих вейпов, но и всей линейки устройств. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Госдума может уже 11 апреля принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних», - сказал он на пленарном заседании палаты в среду.

Володин подчеркнул, что такая норма будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но и всей линейки аналогичных устройств, пишет ТАСС.

«Запрет рекламы, размещения на полках магазинов», - добавил спикер Госдумы.