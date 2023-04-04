Общество

Глава Пскова объяснил сложность установки водоматов в центре города

Водоматы в центре Пскова устанавливать сложно, потому что это историческая часть города. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«Вопрос актуальный, хороший, мы переговорим с основными поставщиками воды по поводу того, чтобы в центре поставить водоматы, но надо понимать, что центр – охраняемый, не так просто поставить водомат, чтобы он был не на частной территории, чтобы он не нарушал внешний вид», - сказал Борис Елкин.

Он отметил, что сейчас широко развит сервис доставки, и сетевые магазины доставляют на дом, в том числе, воду.