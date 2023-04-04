Общество

В Госдуме подготовили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

Депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня, рассказал вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков.

«Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало», — приводит его слова РИА Новости.

Согласно документу, поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса. Авторы инициативы хотят сократить нерабочие дни в период новогодних каникул на четыре дня (выходные закрепляются с 1 по 3 января) и перенести их на май (закрепляются с 1 по 5 мая).

«При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию такого малого бизнеса», — считают в партии.

При этом уточняется, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней и не потребует увеличения расходов.

В этом году майские праздники разделены на два периода: три нерабочих дня с 29 апреля по 1 мая и четыре — с 6 мая по 9 мая.