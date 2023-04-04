Общество

Правила назначения досрочной пенсии предложили уточнить

Нужно дать право досрочно выходить на пенсию не только родителям, воспитавшим детей-инвалидов до восьмилетнего возраста, но и тем, чьи дети с инвалидностью умерли раньше, считает депутат Госдумы Юлия Оглоблина. Она попросила министра труда и соцзащиты Антона Котякова высказать позицию о возможности внести такие изменения в законодательство.

По закону «О страховых пенсиях» один из родителей или опекунов инвалида с детства имеет право на досрочное назначение пенсии. Мама, которая воспитала особенного ребенка до восьмилетнего возраста, может выйти на заслуженный отдых в 50 лет, если ее страховой стаж не меньше 15 лет, а отец — в 55 лет при стаже не меньше 20 лет. Если это опекун, то пенсию назначают раньше на год за каждые полтора года опеки, но не больше, чем на пять лет совокупно, пишет «Парламентская газета».

Получается, что одно из основных условий досрочного назначения выплат — факт воспитания ребенка до восьми лет, а возраст, когда была установлена инвалидность, значения не имеет, указала Оглоблина. «Однако если ребенок умер до достижения 8 лет, право на установление пенсии досрочно не имеется», — отметила депутат.

К ней обратились жители Мордовии, которую Оглоблина представляет в Госдуме, с просьбой пересмотреть этот порядок. Она привела статистику по региону: там получают досрочную пенсию 7688 родителей и опекунов инвалидов с детства. В то же время за 2015-2022 годы умерли 64 ребенка-инвалида младше 8 лет.

«Таким образом, даже по самым грубым подсчетам, увеличение числа получателей данной меры поддержки не превысит одного процента от их нынешнего количества в случае внесения изменений в действующее законодательство. Однако для каждого конкретного гражданина, прошедшего через это тяжелейшее испытание, станет серьезной поддержкой со стороны государства», — считает депутат.

Юлия Оглоблина попросила министра представить информацию об обоснованности возрастного критерия и позицию Минтруда о возможности внести в закон изменения, предоставив право досрочного выхода на пенсию родителям детей-инвалидов и инвалидов с детства, дети которых умерли, не достигнув восьмилетнего возраста.

Почему в законе установлен именно восьмилетний возраст ребенка-инвалида — это один из самых часто задаваемых вопросов, сказал председатель Союза пенсионеров России, научный руководитель Московского государственного гуманитарно-экономического университета, экс-сенатор Валерий Рязанский. Он пояснил, что это продиктовано практикой — медики считают, что в этом возрасте можно говорить о переходе от критической фазы к фазе, которая менее опасна для ребенка. Но мерить всех общим лекалом нельзя, считает Рязанский — нужно учитывать ситуацию и особенности каждой семьи с детьми-инвалидами и помогать им во всех возможных ситуациях. А чтобы социальные службы могли использовать адресный подход, необходимо настраивать законодательство. «Я за то, чтобы состоялась дискуссия, были приведены конкретные аргументы, статистика по всей России», — сказал сенатор. Он добавил, что законодателям надо максимально расширять возможности семей детей-инвалидов, учитывая наличие средств — должно безукоризненно соблюдаться правило «Если решение принято — значит, оно финансово обеспечено».

Если предлагается увеличить число людей, получающих пенсии, по всей России, то это будет серьезная нагрузка на бюджет, считает член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. «Понятно, что это очень эмоциональная тема, но если рассуждать прагматично, нужно исходить из принципа равенства получателей льгот», - сказал он. Ведь, по сути, предлагается снизить для отдельных родителей возраст, до которого они должны были ухаживать за ребенком-инвалидом, а досрочный выход на пенсию в данном случае — компенсация за время ухода, который сложно сочетать с работой, пояснил Фаррахов. Тем не менее нужно изучить вопрос — возможно, после тщательной проработки станет понятно, что это нужная мера и ее нужно ввести.