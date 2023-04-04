Общество

Псковская область заняла 16 место в стране по эффективности реализации нацпроектов

Псковская область заняла 16 место в стране по эффективности реализации нацпроектов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Глава региона провёл церемонию награждения за работу в рамках реализации нацпроектов в 2022 году. По итогам прошлого года Псковская область заняла третье место на Северо-Западе и 16 место в стране по эффективности реализации нацпроектов. Показатель региона составил 99,03%.

«Это очень высокий результат, ради которого сотни людей проводили бессонные ночи, тяжёлые переговоры, поиск новых решений для прибывающих проблем, ежедневные визиты на объекты, постоянный контроль подрядчиков. Почти 100 человек, чей вклад был особенно важен, получили региональные награды», - отметил Михаил Ведерников.

Награды получили главы районов, руководители комитетов и управлений, директора предприятий и организаций, советники, начальники и заместители начальников отделов, эксперты и специалисты.

«Спасибо каждому за труд, результатами которого ежедневно с удовольствием пользуются десятки тысяч жителей Псковской области», - добавил он.