Общество

За сбор краснокнижных растений и грибов будут лишать свободы на срок до 9 лет

Госдума планирует рассмотреть в четверг в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений и грибов, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами РФ.

Составы уголовных преступлений, а также санкции устанавливаются по аналогии со статьей 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству, соавтор принятого закона Павел Крашенинников, комментируя инициативу, заявил, что к уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов можно привлечь только при совершении этого преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности.

Он отметил, что до сих пор «повышенная ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей действующим законом предусмотрена, а в отношении особо ценных растений - нет». При этом, по его словам, «в настоящее время эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной».

Крашенинников привел данные из субъектов РФ: в ряде регионов России - особенно на Дальнем Востоке, Алтае, в Крыму - в течение последних лет наблюдается значительное увеличение случаев уничтожения редких видов растений, занесенных в Красную книгу.

В связи с этим предлагается унифицировать подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира, дополнив УК РФ статьей 260.1 «Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ».

Авторами проекта закона стала группа депутатов и сенаторов.