Общество

Общественники организовали мастер-класс по сборке и изготовлению гигиенического набора для солдат в Великих Луках

Учащиеся великолукской школы № 7 совместно с активистами партии и представителями «Женского движения Единой России» в ходе мастер-класса подготовили несколько сотен пакетов с необычным средством гигиены – «сухим душем» – для отправки бойцам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Как объяснили в пресс-службе, чтобы «принять» душ, бойцу потребуется небольшое количество воды, чтобы вспенить салфетку. Вторая салфетка без средства - для вытирания пены. Такой душ поможет бойцам в полевых условиях соблюдать гигиену, если нет возможности помыться.

«Геотекстильная ткань пропитывается медицинским средством и упаковывается в герметический пакет. Такое полотенце удобно использовать в полевых условиях», – прокомментировали ребята, изготавливая набор.

Ученики школы, которая носит имя Антона Злобина, не первый раз принимают участие в сборе гуманитарной помощи. Идейный вдохновитель акции помощи, сторонник партии «Единая Россия», мать погибшего в ходе СВО великолучанина Татьяна Щеблыкина. Директор школы, член регионального политсовета Наталья Демиховская идею поддержала и вместе с ребятами помогла ее реализовать.

Гуманитарный груз отправят по назначению совместно с другим необходимым в ближайшее время.