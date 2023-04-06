«Невероятная урожайность»: семенной картофель продают в магазинах «Деревня Соловьи»

Семенной картофель сорта «Аврора», отличающийся высокой урожайностью, продают в трех магазинах «Деревня Соловьи» на территории Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ПсковАгроИнвест».
Фото здесь и далее: ООО «ПсковАгроИнвест»
«Май приближается, а это значит, что многие из вас отправятся на дачу для посадки картофеля. Агрофирма "Победа" предлагает к посадке семенной картофель, сорт "Аврора". Среднеспелый картофель "Аврора" отличается невероятной урожайностью. Если культура посажена в подходящую почву и получает правильный уход, на одном кусте вырастает от 18 до 30 клубней среднего размера», - рассказали в ООО «ПсковАгроИнвест».
Можно купить в магазинах «Деревня Соловьи», сетка 5 кг стоит 119 рублей. Картофель продают по адресам:
Также семенной картофель можно приобрести в магазинах агрофирмы «Победа».
По вопросам опта и другим можно обращаться по телефону: 69-31-49 (отдел продаж «Победа»).