Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» с шоуменом Николаем Королёвым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня в гости к ведущим Татьяне и Дмитрию Ивановым придет человек, которого знает, без преувеличения, каждый житель Псковской области. Вот уже более 20 лет он задает тон развития шоу-индустрии Псковской области. Мастер шоу, человек-праздник, организатор конкурсов красоты, ведущий концертов, свадеб и банкетов, и все это - шоумен, директор продюсерского центра «Королев продакшн» Николай Королев.

Им восхищаются, ему завидуют, его обсуждают. Но что за человек скрывается за разными образами, яркими костюмами, хорошо поставленным голосом и нескончаемой продюсерско-творческой энергией? Попробуем разобраться. А заодно узнаем, какой самый безумный в своей жизни поступок совершил Николай Королев, когда в нем открылись задатки будущего шоумена, кому из звезд ему пришлось собственноручно варить овсяную кашу, есть ли будущее у псковских дискотек, легко ли живется многодетному отцу-шоумену и как с годами изменились свадебные конкурсы.

В эфире покажут множество уникальных и интересных фотографий из личного архива Николая Королева.