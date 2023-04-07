Общество

Борис Елкин стал вторым в медиарейтинге руководителей региональных центров СЗФО

Глава города Пскова Борис Елкин поднялся на второе место в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа. Результаты очередного исследования опубликовала компания «Медиалогия».

Месяцем ранее глава Пскова был третьим.

Лидерство в медиарейтинге по итогам марта сохранил глава Вологды Сергей Воропанов.

Как отмечает «Медиалогия», в марте Борис Елкин сообщил о планах на ремонт Ольгинского моста, а также о том, что в этом году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в городе оборудуют три детские площадки. Как информировали СМИ, глава Пскова взял на личный контроль ситуацию с паводками в городе. Кроме того, Борис Елкин вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетили гимназию №29.