Правительство дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарств

Правительство дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов, сообщается в Telegram-канале Кабмина.
Средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, и другие противоэпизоотические мероприятия.
Выделяемые средства позволят специалистам ветслужб:
С учетом дополнительно выделенных средств общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 млрд рублей.
Источником финансирования станут бюджетные средства, зарезервированные для реализации инициатив правительства по поддержке сельского хозяйства и рыболовства.