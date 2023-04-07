Общество

Правительство дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарств

Правительство дополнительно направит 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов, сообщается в Telegram-канале Кабмина.

Средства направят на закупку препаратов, необходимых для лечения и профилактики опасных заболеваний животных, и другие противоэпизоотические мероприятия.

Выделяемые средства позволят специалистам ветслужб:

провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах;

своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний животных.

С учетом дополнительно выделенных средств общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 млрд рублей.

Источником финансирования станут бюджетные средства, зарезервированные для реализации инициатив правительства по поддержке сельского хозяйства и рыболовства.