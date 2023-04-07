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«Какой монстр»: ласку встретил пскович в лесу

Ласку сфотографировал пскович в лесу. Снимок он разместил в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Игорь Колодцев / «Инцидент Псков»

«Какой монстр мне позировал», - подписал мужчина свои снимки.

В комментариях другие подписчики сообщества отметили, что животное на фотографиях - ласка. «Это ласка. Если голодная, то она монстр», - пошутила женщина.

Ласка — хищное млекопитающее семейства куньих. Водится на всех континентах Северного полушария, сообщается в открытых источниках.