«Какой монстр»: ласку встретил пскович в лесу

Ласку сфотографировал пскович в лесу. Снимок он разместил в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Игорь Колодцев / «Инцидент Псков»
«Какой монстр мне позировал», - подписал мужчина свои снимки.
В комментариях другие подписчики сообщества отметили, что животное на фотографиях - ласка. «Это ласка. Если голодная, то она монстр», - пошутила женщина.
Ласка — хищное млекопитающее семейства куньих. Водится на всех континентах Северного полушария, сообщается в открытых источниках.