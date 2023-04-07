Пройти «полезный для здоровья» диктант предлагают псковичам

Всероссийский диктант по общественному здоровью и диспансеризации можно пройти до 15 апреля, он доступен по ссылке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Полезный диктант. Источник: комитет по здравоохранению Псковской области
Тест направлен на проверку знаний населения о вопросах диспансеризации и основных аспектах здорового образа жизни. В этом году принять участие в диктанте смогут и школьники, для них на сайте подготовили «Параграф о здоровье».
«Учащиеся узнают о здоровье, а также о ведении здорового образа жизни. Каждый сможет пройти задания индивидуально», - рассказали в комитете.
При выполнении всех заданий участникам высылаются электронные сертификаты.