Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений
перерасчет платы за СОИ
Оплата за ОДН с марта
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
кто придет работать в больницы региона?
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Оазис здоровья под Псковом
как юродивый Николка Псков спас
Защита для псковских предпринимателей
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
построй дом своей мечты
Господин Рейтингомер
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 14.04.2023 08:223 Способ решения проблемы дефицита сельских медиков назвали в Госдуме 16.04.2023 14:000 Директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин о развитии и успехе предприятия 16.04.2023 12:440 Раскрыты основные предпочтения россиян в выборе врачей 16.04.2023 12:000 Борис Елкин поздравил псковичей с Пасхой 16.04.2023 11:400 Установить дополнительные вышки связи могут в приграничных районах Псковской области 16.04.2023 11:000 Псковские росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности граждан в Пасхальную ночь
 
 
 
Самое популярное 09.04.2023 13:331 Стали известны подробности инцидента с падением человека на крышу библиотеки в Пскове 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 12.04.2023 12:422 Увеличенная грудь супруги стала предметом спора при разделе имущества семьи в Москве 11.04.2023 23:210 Еще двух погибших в ходе спецоперации военнослужащих похоронили в Псковской области 10.04.2023 19:141 Новые подробности стали известны по делу об убийстве таксиста в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин о развитии и успехе предприятия

16.04.2023 14:00|ПсковКомментариев: 0

Генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал о планах на новую продукцию сети, а также о развитии и успехе предприятия.

 

– Некоторое время назад вы говорили о возможном закрытии производства в связи с нерентабельностью. Расскажите, как обстоят дела на предприятии в данный момент?

– Мы пережили трудный период, сейчас много планов на будущее. Нашей основной задачей в кризисный период было сохранение «костяка» высококвалифицированных сотрудников, ведь многие работают на предприятии еще с 90-х годов. Также много отзывов мы получали от наших постоянных покупателей. Мы были обязаны сохранить качество уже полюбившейся продукции, несмотря на тяжелый период.

– Вы коснулись вопросов кадровой политики на предприятии, расскажите подробнее?

– Да, сейчас работа идет на увеличение количества рабочих мест, увеличение заработной платы сотрудникам, улучшение условий труда. В связи с открытием новых магазинов торговой сети «Бизон» требуются сотрудники как на производство продукции, так и в магазины.

– Какие задачи вы ставите на ближайшее время?

– Развитие. Развитие производства, развитие ассортиментной матрицы, развитие собственной торговой сети «Бизон». Мы знаем, почему наши покупатели выбирают нашу продукцию: качество, вкус, свежесть. Наша сегодняшняя задача – порадовать их новинками к дачному сезону.

– Вы планируете производить новые продукты?

– Создание нового продукта – долгий процесс, который начинается с исследования покупательских предпочтений, изучением конкурентов, кропотливой работы команды технологов для создания «того самого» вкуса. На ассортиментной комиссии ежемесячно тестируются много образцов, не все они попадают на прилавок: мы отбираем самые лучшие. Открою секрет: сейчас идет работа над продуктовой линейкой для поклонников правильного питания. Ожидаем, что продукт будет сочетать в себе пользу, простоту в приготовлении и вкус — все в наших традициях.

– Как проходит развитие сети магазинов «Бизон»?

– В 2022 году было открыто 6 новых магазинов. Темп не снижаем, в ближайшее время планы на открытие еще 3 магазинов. Цель – стать ближе к покупателю. Видим востребованность нашей продукции.

– В чем секрет успеха магазинов?

– Полная линейка продукции псковского мясокомбината – сосиски, сардельки, колбасы, деликатесная продукция, мясные полуфабрикаты, заморозка… Как всегда, к майским праздникам готовим специальные акционные предложения на шашлык и колбаски.

Сделали ставку на кооперацию с нашими местными производителями: в нашей сети можно приобрести качественную молочную продукцию Псковского и Гдовского молокозаводов, хлебобулочную продукцию Псковского, Локнянского и Опочецкого хлебокомбинатов, овощи агрофирмы «Победа». Также в наших магазинах представлен ассортимент вкусной свежей выпечки

– Вы выделяете некие ключевые факторы?

Первый – команда. Без команды профессиональных и мотивированных сотрудников не будет превосходного продукта. Второй – продукт. Нужно делать такой продукт, который любишь сам. Наши покупатели ценят свежесть и качество. Более 70 % нашей продукции произведено по ГОСТу. Третий – любимое дело. Чтобы добиться успеха нужно заниматься тем, что по-настоящему любишь. Четвертый – оптимизация технологических и производственных процессов. Пятый – любовь к людям.

– Что бы вы сказали вашим покупателям?

– Прежде всего, хочу поздравить наших покупателей с праздником Светлой Пасхи. Мы рады, что оправдываем ваши ожидания, спасибо, что выбираете нас! Мы рады обратной связи с нашими покупателями. Приглашаем вас за покупками в магазины фирменной сети «Бизон». Уверен, что цены вас приятно удивят!

Акции в фирменной сети «Бизон» с 14 апреля по 11 мая:

  • Шашлык «Деликатесный» в маринаде в ассортименте – 339 руб/кг;
  • Колбаски для жарки «Деревенские» - 219 рублей;
  • Сосиски «Дачные» - 99 рублей;
  • Сосиски «Докторские» - 119 рублей;
  • Колбаса «Краковская» - 499 рублей;
  • Докторская Премиум – 289 рублей.

Подготовлено ООО «Псковмясопром»

Теги: #торговля #бизон
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли отложить проведение парада Победы 9 мая?
В опросе приняло участие 336 человек
16.04.2023, 14:000 Директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин о развитии и успехе предприятия 16.04.2023, 13:350 Патриарх Кирилл обратился к православным россиянам с пасхальным посланием 16.04.2023, 13:050 Псковский футбольный клуб станет участником чемпионата СЗФО 2023 года 16.04.2023, 12:440 Раскрыты основные предпочтения россиян в выборе врачей
16.04.2023, 12:250 В Пскове задержали мужчину, который находился в федеральном розыске 16.04.2023, 12:000 Борис Елкин поздравил псковичей с Пасхой 16.04.2023, 11:400 Установить дополнительные вышки связи могут в приграничных районах Псковской области 16.04.2023, 11:250 Лесной пожар ликвидировали в Псковской области 16 апреля
16.04.2023, 11:200 Десять ландшафтных пожаров произошло в Псковской области за сутки 16.04.2023, 11:000 Псковские росгвардейцы приняли участие в обеспечении безопасности граждан в Пасхальную ночь 16.04.2023, 10:380 Кинолог призвал не пытаться управлять собакой при помощи поводка 16.04.2023, 10:140 СОБЫТИЕ: Крестный ход у Свято-Троицкого кафедрального собора
16.04.2023, 10:000 Митрополит Тихон обратился с пасхальным посланием к православным псковичам 16.04.2023, 09:401 В России подскочил спрос на товары для кухни 16.04.2023, 09:200 Эксперт объяснил, почему не стоит оставлять ноутбук на ночной подзарядке 16.04.2023, 09:000 Пасхальный крестный ход прошёл в Пскове. ФОТО
16.04.2023, 00:430 Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя 16.04.2023, 00:010 Пасха или Светлое Христово Воскресение: традиции и приметы 15.04.2023, 22:000 Михаил Ведерников: О новой волне мобилизации речи не идёт 15.04.2023, 21:550 Юные таланты наградили в Великих Луках
15.04.2023, 21:410 Как будет формироваться единый реестр воинского учёта, объяснил псковский губернатор 15.04.2023, 21:330 Лучших учителей по истории и обществознанию наградил Дмитрий Шахов 15.04.2023, 21:280 Михаил Ведерников рассказал о поправках в закон о реестре воинского учёта 15.04.2023, 21:140 Сколько пасхальных яиц можно съесть за один раз, рассказали псковичам
15.04.2023, 20:520 Спортсмены Псковской области победили на первенстве СФЗО по кикбоксингу в разделе лоу-кик 15.04.2023, 20:340 Акцию «Георгиевская ленточка» провели во дворе дома в Великих Луках 15.04.2023, 20:150 Полистовский заповедник патрулируют с помощью беспилотников во время пожароопасного сезона 15.04.2023, 19:540 Эксперимент по маркировке красной и черной икры проведут в России
15.04.2023, 19:355 Когда в Псковской области закончится отопительный сезон, объяснил губернатор 15.04.2023, 19:140 Об опасности для здоровья при неправильном выходе из поста предупредила диетолог 15.04.2023, 18:550 Псковичи стали чемпионами областного легкоатлетического кросса 15.04.2023, 18:332 Самолет в благодатным огнем вылетел из Иерусалима в Россию
15.04.2023, 18:210 Псковский омбудсмен принял участие в заседании комиссии по вопросам помилования 15.04.2023, 18:020 Лебеди пришли во двор к местной жительнице в Себеже. ВИДЕО 15.04.2023, 17:430 Музыкальные произведения XVII-XIX веков прозвучат на органном концерте в Пскове 15.04.2023, 17:392 Автомобиль опрокинулся в Псковском районе, водитель погиб
15.04.2023, 17:251 Названа цена пасхального набора в 2023 году 15.04.2023, 17:040 Поддельную купюру обнаружили в Пскове 15.04.2023, 16:450 Свыше 30 человек представили результаты своих исследований на конференции в Великих Луках 15.04.2023, 16:250 Трава горит на островах между деревнями Писковичи и Кусва. ВИДЕО
15.04.2023, 16:240 Ночные заморозки прогнозируют в Псковской области 16 апреля 15.04.2023, 16:052 Десять псковичей эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме на улице Гражданской 15.04.2023, 15:460 Пасхальные символы освящают в Псково-Печерском монастыре 15.04.2023, 15:280 Пьяного водителя автомобиля остановили в Себеже
15.04.2023, 15:090 «Неделя здоровья» состоится в Пскове 15.04.2023, 15:040 Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме 15.04.2023, 14:510 Выставка «Магия лакового искусства» открылась в псковской библиотеке 15.04.2023, 14:320 Восемь ландшафтных пожаров произошло в Псковской области за сутки
15.04.2023, 14:130 Актуальные вопросы в операционном деле обсудили псковские медики на конференции 15.04.2023, 13:540 Женщина погибла при пожаре в Псковском районе 15.04.2023, 13:350 «Я отказала Эрнсту и не полетела в космос»: Полина Гагарина призналась, почему не снялась в фильме «Вызов» 15.04.2023, 13:160 Скончалась врач-хирург Псковской областной клинической больницы
15.04.2023, 12:570 Освящение куличей и яиц проводят в храме Александра Невского в Пскове. ФОТО 15.04.2023, 12:500 Как распознать работодателя-мошенника, объяснили эксперты 15.04.2023, 12:320 Пасхальный фестиваль пройдет в Великих Луках 16 апреля 15.04.2023, 12:130 Около 800 тысяч рублей похитили мошенники у жителей Псковской области
15.04.2023, 11:540 Сотрудники завода «Титан-Полимер» поддержали акцию по сбору сырья 15.04.2023, 11:350 Сельхозпредприятия Псковского района улучшили показатели в молочном животноводстве 15.04.2023, 11:140 Сериал «Теория большого взрыва» получит еще один спин-офф 15.04.2023, 10:551 Вынос Плащаницы и Чин погребения состоялись в Псково-Печерском монастыре
15.04.2023, 10:370 В России предложили ввести штрафы за госуслуги и банковские операции через иностранные мессенджеры 15.04.2023, 10:350 Журналист Степан Парфенов возглавит управление по информационной политике правительства Псковской области 15.04.2023, 10:180 Новый корпус военного госпиталя построят в Пскове 15.04.2023, 10:010 140 лет со дня рождения виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского отмечают в Псковской области
15.04.2023, 09:520 Трава снова горит на поле на дальнем Запсковье. ВИДЕО 15.04.2023, 09:400 Сколько хранится пасхальное яйцо, объяснил врач 15.04.2023, 09:190 В трех районах Псковской области приобрели средства пожаротушения после вмешательства прокуратуры 15.04.2023, 09:001 Стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства в Псковской области
15.04.2023, 00:011 Великая суббота: что нужно освятить и почему нельзя сквернословить 14.04.2023, 22:000 С психологическим насилием на работе сталкивались 40% россиян — опрос 14.04.2023, 21:403 Жителя Бежаницкого района задержали за незаконную ловлю рыбы 14.04.2023, 21:390 Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных
14.04.2023, 21:301 Около 1,3 тыс человек посетили ярмарку вакансий в Пскове и Великих Луках 14.04.2023, 21:202 Винная компания подала в суд на Бузову и потребовала более 90 миллионов 14.04.2023, 21:150 О борьбе с проволочниками рассказали агрономы Пскова 14.04.2023, 21:150 Минюст включил Семена Слепакова* в реестр иноагентов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru