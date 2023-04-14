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Директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин о развитии и успехе предприятия

Генеральный директор ООО «Псковмясопром» Андрей Шукшин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал о планах на новую продукцию сети, а также о развитии и успехе предприятия.

– Некоторое время назад вы говорили о возможном закрытии производства в связи с нерентабельностью. Расскажите, как обстоят дела на предприятии в данный момент?

– Мы пережили трудный период, сейчас много планов на будущее. Нашей основной задачей в кризисный период было сохранение «костяка» высококвалифицированных сотрудников, ведь многие работают на предприятии еще с 90-х годов. Также много отзывов мы получали от наших постоянных покупателей. Мы были обязаны сохранить качество уже полюбившейся продукции, несмотря на тяжелый период.

– Вы коснулись вопросов кадровой политики на предприятии, расскажите подробнее?

– Да, сейчас работа идет на увеличение количества рабочих мест, увеличение заработной платы сотрудникам, улучшение условий труда. В связи с открытием новых магазинов торговой сети «Бизон» требуются сотрудники как на производство продукции, так и в магазины.

– Какие задачи вы ставите на ближайшее время?

– Развитие. Развитие производства, развитие ассортиментной матрицы, развитие собственной торговой сети «Бизон». Мы знаем, почему наши покупатели выбирают нашу продукцию: качество, вкус, свежесть. Наша сегодняшняя задача – порадовать их новинками к дачному сезону.

– Вы планируете производить новые продукты?

– Создание нового продукта – долгий процесс, который начинается с исследования покупательских предпочтений, изучением конкурентов, кропотливой работы команды технологов для создания «того самого» вкуса. На ассортиментной комиссии ежемесячно тестируются много образцов, не все они попадают на прилавок: мы отбираем самые лучшие. Открою секрет: сейчас идет работа над продуктовой линейкой для поклонников правильного питания. Ожидаем, что продукт будет сочетать в себе пользу, простоту в приготовлении и вкус — все в наших традициях.

– Как проходит развитие сети магазинов «Бизон»?

– В 2022 году было открыто 6 новых магазинов. Темп не снижаем, в ближайшее время планы на открытие еще 3 магазинов. Цель – стать ближе к покупателю. Видим востребованность нашей продукции.

– В чем секрет успеха магазинов?

– Полная линейка продукции псковского мясокомбината – сосиски, сардельки, колбасы, деликатесная продукция, мясные полуфабрикаты, заморозка… Как всегда, к майским праздникам готовим специальные акционные предложения на шашлык и колбаски.

Сделали ставку на кооперацию с нашими местными производителями: в нашей сети можно приобрести качественную молочную продукцию Псковского и Гдовского молокозаводов, хлебобулочную продукцию Псковского, Локнянского и Опочецкого хлебокомбинатов, овощи агрофирмы «Победа». Также в наших магазинах представлен ассортимент вкусной свежей выпечки

– Вы выделяете некие ключевые факторы?

Первый – команда. Без команды профессиональных и мотивированных сотрудников не будет превосходного продукта. Второй – продукт. Нужно делать такой продукт, который любишь сам. Наши покупатели ценят свежесть и качество. Более 70 % нашей продукции произведено по ГОСТу. Третий – любимое дело. Чтобы добиться успеха нужно заниматься тем, что по-настоящему любишь. Четвертый – оптимизация технологических и производственных процессов. Пятый – любовь к людям.

– Что бы вы сказали вашим покупателям?

– Прежде всего, хочу поздравить наших покупателей с праздником Светлой Пасхи. Мы рады, что оправдываем ваши ожидания, спасибо, что выбираете нас! Мы рады обратной связи с нашими покупателями. Приглашаем вас за покупками в магазины фирменной сети «Бизон». Уверен, что цены вас приятно удивят!

Акции в фирменной сети «Бизон» с 14 апреля по 11 мая:

Шашлык «Деликатесный» в маринаде в ассортименте – 339 руб/кг;

Колбаски для жарки «Деревенские» - 219 рублей;

Сосиски «Дачные» - 99 рублей;

Сосиски «Докторские» - 119 рублей;

Колбаса «Краковская» - 499 рублей;

Докторская Премиум – 289 рублей.

Подготовлено ООО «Псковмясопром»