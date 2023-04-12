Общество

Несанкционированную свалку на берегу реки Великой в Пскове убрали общественники

Несанкционированную свалку на левом берегу реки Великой в Пскове убрали общественники. Акция прошла близ улицы Чапаева в рамках проекта «Чистая страна». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

К работе по уборке мусора присоединились депутаты Псковской городской Думы, сторонники партии, активисты, молодогвардейцы, представители Социального фонда, сотрудники «Мостотряда», местные жители.

С просьбой о помощи в соцсетях обратилась местная жительница. Она написала: «Прошу помочь в решении проблемы, возникшей в связи с наличием на берегу реки Великой несанкционированного свалки. Я живу недалеко, прихожу постоянно на берег. Ранее у меня были силы убирать частично разбросанный мусор, так как было противно гулять по берегу. В этом году берег посетило, по-видимому, много "поросят". Уже нет сил с этим справиться».

Женщина сообщила, что также свалились старые деревья и завалили часть территории. Местная жительница подчеркнула, что почти напротив, на другом берегу реки, находится городской водозабор. «Сколько можно загрязнять территорию, где можно просто отдохнуть, а рядом находятся контейнеры для мусора», – негодовала женщина. Она просила поделиться информацией в надежде, что найдётся необходимый адресат, который поможет нам справиться с проблемой.

Помощь оказала партия «Единая Россия» и волонтеры ресурсного центра добровольчества: они определили день, назначили время и собрали волонтеров. Возглавил работу по уборке берега секретарь Псковского городского местного отделения «Единой России» Валерий Филимонов. Он подчеркнул, что мероприятие оказалось незапланированным, а было организовано по обращению местной жительницы в соцсетях.

«Мы откликнулись, мобилизовали свои силы», – сказал Валерий Филимонов. Он отметил высокую активность партийцев, которые хотят, чтобы в городе было красиво и чисто. «Эту акцию мы можем добавить в копилку партийного проекта "Чистая страна". Если через 2-3 недели здесь снова будет грязно, мы приедем вновь, и будем приезжать столько, сколько надо. Но еще будем вести работу через интернет-ресурсы, призывая людей к совести, чтобы вели себя аккуратнее на берегах. Водозабор рядом, так что мы сделали большое дело, не допустили попадания мусора к такому значимому объекту», – подчеркнул Валерий Филимонов.

Активист партии, член псковского городского политсовета Юрий Павлов пожелал жителям Пскова не создавать подобные стихийные свалки, как та, которую убрали общественники, научиться чистоте, беречь свою Родину, любить свой город. Он призвал псковичей не мусорить в общественных местах, увозить с собой тот мусор, который скапливается после отдыха на природе.

По итогам проведенной уборки мусор собрали в большие мешки, сложили в обозначенном месте, куда за ним позже приедет спецтехника и рабочие управления городского хозяйства.