Общество

Умер писатель Эдуард Багиров

Умер писатель Эдуард Багиров в возрасте 47 лет, сообщил RT один из его друзей. Уход писателя из жизни также подтвердила главред медиагруппы «Россия сегодня», RT и радио Sputnik Маргарита Симоньян

«Поверить невозможно, конечно. Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь – даже слишком, как оказалось. Ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать», – отметила Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Эдуард Багиров являлся в том числе ведущим своей авторской программы на радио Sputnik.