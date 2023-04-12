Общество

Региональный этап всероссийской ярмарки вакансий объединит 37 работодателей Псковской области

Региональный этап всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» в Пскове и Великих Луках объединит 37 работодателей. Они представят около 250 вакансий для соискателей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Предприятие «Келлогг Рус» (владелец бренда «Любятово») на ярмарке вакансий презентует завод в Пскове. Специалисты расскажут о преимуществах для сотрудников, представят некоторые виды производимой продукции, проведут первичные интервью с соискателями, ответят на интересующие вопросы. Также предприятие организует небольшую лотерею для потенциальных кандидатов.

«Такие мероприятия чрезвычайно важны как для соискателей, так и для работодателей. Они помогают определить потенциальных сотрудников, пообщаться с ними, провести переговоры, а также посмотреть на другие компании и их тенденции на рынке труда. Компания доступна как работодатель, мы полагаемся на партнерство с комитетом по труду и занятости Псковской области», — отметили в компании.

Важность участия в ярмарке на предприятии «Изборск-Парк» объяснили тем, что количество гостей растет, развивается внутренний туризм по России. В связи с этим требуются больше рук — повара, официанты и другой персонал. На площадке представители «Изборск-Парка» проведут презентацию деятельности гостиничного комплекса. Также будет организован мастер-класс от пиццайоло, который покажет виртуозную работу с тестом.

«Почта России» ищет сотрудников по различным должностям. Представители компании подчеркнули, что такое масштабное событие сможет привлечь большое количество соискателей, значит и высок шанс найти свою работу.

Специалисты проведут презентацию и собеседования с кандидатами, всю контактную информацию и qr-коды для перехода к перечню вакансий жители региона смогут найти на наглядном и раздаточном материале.

Представители предприятия «Псков-Полимер» со своей стороны отметили усилия Правительства региона по содействию в обеспечении кадрами промышленных предприятий области.

Отметим, что в Пскове ярмарка пройдет с 10.00 до 16.00 на площадке областного Центра занятости на улице Коммунальной, 71А. В Великих Луках ярмарка состоится с 9.00 до 11.00 в Кадровом центре на улице Пионерской, 9. Помимо открытых собеседований, для соискателей будут организованы круглые столы для кадровых служб, а также другие активности.

Программы проведения мероприятий в Пскове и Великих Луках

Список работодателей-участников регионального этапа ярмарки вакансий