Общество

«Зверьё моё»: Как подготовиться к покупке щенка и не оказаться у него в подчинении? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись первого выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 апреля.

Программа «Зверьё моё» рассказывает о жизни братьев наших меньших. Советы ветеринаров и кинологов, душещипательные истории зоозащитников, невероятный опыт владельцев экзотов... Можно ли научить собаку танцевать, как отучить кошку драть диван и сложно ли держать дома змей? Об этом и многом другом ведущая программы Ульяна Ловыгина будет беседовать с экспертами.

Первый выпуск программы «Зверье мое» посвящен воспитанию и дрессировке собак. О том, как подготовиться к покупке щенка и не оказаться у него в подчинении, рассказала гостья студии - кинолог, руководитель секции социально-ориентированного собаководства при клубе «Бэст», специалист-адвентор Елена Балыкова.