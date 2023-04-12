Общество

«Гайд-парк»: Дмитрий Барабанов о дорожных ремонтах, качестве работы управляек и субботниках. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 апреля. Гость студии - депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним круг вопросов, связанных с его деятельностью в округе и работой гордумы в целом.

Каково состояние дорог и междворовых проездов на территории 14-го округа, когда там начнется ямочный ремонт и какие дороги будут капитально отремонтированы? Как управляющие компании справились с зимней уборкой на подведомственных территориях? Пройдут ли в 14-м округе весенние субботники? С какими вопросами горожане чаще всего обращаются к Дмитрию Барабанову?