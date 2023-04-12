Общество

Среди студентов и школьников Псковской области выбрали профессионалов

В Псковской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата «Профессионалы». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония закрытия и награждения состоялась 13 апреля в областном колледже искусств.

Собравшихся поприветствовала заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Анна Барсукова. Она отметила, что чемпионат в этом году проходит в новом формате, но суть остаётся прежней — конкурс профессионального мастерства.

«В Псковской области рабочие профессии всегда были в почёте. И сейчас, когда наша область развивает инновационные проекты и новые производственные площадки, нам как никогда нужны молодые и высококвалифицированные кадры, способные работать в соответствии с современными высокими стандартами», - подчеркнула Анна Барсукова.

Она сообщила, что к движению присоединился совсем юный кадровый резерв - в юниорских компетенциях участвовали 62 школьника. Представитель комитета выразила надежду, что эта инициатива будет развиваться и дальше. «Уверена, что в нынешнем чемпионате появились новые звёзды рабочих профессий, которыми будет гордиться Псковская область», - добавила Анна Барсукова и пожелала победителям успехов на следующих ступенях конкурса.

Региональный этап соревнований проводился с 5 по 13 апреля на различных площадках, среди которых были Псковский агротехнический колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Великолукский медицинский колледж, Великолукский политехнический колледж, Псковский политехнический колледж, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Псковский кооперативный техникум, Островский многопрофильный колледж, детский технопарк «Кванториум Псков», Центр цифрового образования «IT-куб» и Центр оценки качества.

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В состязаниях приняли участие более 230 конкурсантов по 31 компетенции, в том числе «Поварское дело», «Производство мебели», «Графический дизайн», «Художественная роспись по дереву», «Электромонтаж», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Спасательное дело», «Медицинский и социальный уход», «Ветеринария», «Сити-фермерство» и другие. Призеры в каждой номинации получили дипломы, медали, денежное вознаграждение и сертификаты на стажировку.

Руководитель регионального координационного центра чемпионата «Профессионалы» Ольга Божкова поблагодарила всех причастных к движению - главных экспертов, которые успешно справились с поставленной задачей, экспертов-наставников, подготовивших участников и сопровождавших их на конкурсных площадках, а также индустриальных партнёров. «Хочу обратить внимание, что в этом чемпионате роль индустриальных партнёров очень велика. Я надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться», - сказала она и выразила уверенность, что система профессионального образования Псковской области качественно готовит кадры.

Руководителям образовательных учреждений, на территории которых прошли соревнования, а также представителям ведомств, организаций и индивидуальным предпринимателям, поддержавшим региональный этап чемпионата, вручили благодарности.

Победители регионального чемпионата в июне и июле этого года примут участие в отборочном этапе, где будут определены финалисты. С 11 по 15 сентября в Великом Новгороде пройдет финал чемпионата высоких технологий, в котором выявят сильнейших по восьми новым и перспективным компетенциям. Финал по наиболее востребованным компетенциям состоится в рамках чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

Региональный оператор Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству - Псковский агротехнический колледж. Федеральным оператором Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству выступает Институт развития профессионального образования, который разрабатывает нормативное и методическое обеспечение Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству.