Общество

Экологическая библиотека «Радуга» приглашает псковичей на фестиваль «Чистый город»

Экологический фестиваль «Чистый город», приуроченный ко Всемирному дню Матери-Земли, пройдёт в Пскове с 17 по 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Всю следующую неделю детская экологическая библиотека «Радуга» при поддержке управления культуры администрации города Пскова будет проводить мероприятия, способствующие формированию у подрастающего поколения экологической культуры.

Международный день Земли или Матери-Земли отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2009 года ежегодно 22 апреля.

Торжественное открытие псковского экологического фестиваля состоится 17 апреля. В этот день гости и участники праздничного мероприятия дадут старт социально-экологической акции «Добрые крышечки», у которой две цели: сделать мир чище и помочь нуждающимся детям. Все вырученные от переработки «добрых крышечек» средства будут зачислены на официальный счет АНО ЦДА «Добрея» и будет распределены между её подопечными.

Также 17 апреля в библиотеке «Радуга» будет объявлено о новом экологическом творческом конкурсе для детей и подростков, организаторами которого выступило управление Росприроднадзора по Псковской области.

Одновременно откроется выставка флорариумов и моссариумов «Мир в стеклянной коробке» от FloMossMaster и Дарины Шачневой, на которой будут представлены композиции из живых растений, мхов и камней.

Во второй день фестиваля пройдёт межрегиональная конференция «Зеленые библиотеки России: проекты, открытия, инновации», в которой примут участие представители издательств, природоохранных организаций, образовательных учреждений и библиотекари из разных регионов России, в том числе из ЛНР, ДНР, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа. Цель конференции: обмен опытом работы в сфере экологического просвещения детей через книгу и чтение.

В рамках фестиваля в библиотеке «Радуга» также будут проводиться мастер-классы для детей и подростков. Так, 18 апреля пройдет мастер-класс для подростков по созданию фито-картины. 19 апреля - мастер-класс для самых маленьких читателей по изготовлению книжки-малышки на экологическую тему «Гусеничка напоминает».

19 апреля гостей библиотеки «Радуга» ждет встреча с основателями подворья «Птичий дворик» - «Будь человеком человек…». Сотрудники подворья расскажут о своей работе по реабилитации диких животных и птиц, пострадавших от деятельности человека и факторов природы.

20 апреля сотрудники национального парка «Себежский» проведут для самых маленьких участников фестиваля литературную дегустацию «Мишкин год». Малыши познакомятся с природой национального парка и его обитателями, а также с развивающей книгой «Мишкин год», изданной в рамках проекта «Заповедные истории».

По уже сложившейся традиции, следующий четверг станет на экологическом фестивале в Пскове днём чистоты. В этот день у стен библиотеки пройдет субботник «Чистый город начинается с тебя!». Участники этого субботника смогут приобрести практические навыки по раздельному сбору мусора, а также принять участие в экопрактикуме от сотрудников завода «Титан-Полимер» и изготовить на память об этом событии эко-значки.

Организаторы фестиваля также предлагают жителям Пскова очистить свои шкафы и поэтому с сегодняшнего дня и всю следующую неделю будут собирать вещи в пользу подопечных «Детского фонда».

22 апреля в библиотеке «Радуга» пройдет встреча со специалистом Противопожарного лесного центра Александром Ивановым «Охрана природы в твоих руках».

23 апреля в гости к читателям «Радуги» приедет писательница Марина Дороченкова (Санкт-Петербург). Гостей праздника ждёт интерактивная программа по выставке иллюстраций одной из книг Марины Дороченковой. В этот день также будут подведены итоги социально-экологической акции «Добрые крышечки» и состоится награждение самых активных участников фестиваля. В течение всего дня для участников фестиваля также будут организованы экоигротека, экогалерея и экомультзал.

Партнёрами библиотеки «Радуга» по организации и проведению фестиваля «Чистый город» в этом году стали: УГХ администрации Пскова, ООО «Титан-Полимер», национальный парк «Себежский», Противопожарный лесной центр, Институт переработки и вторсырья, «Детский фонд», подворье «Птичий дворик», мастерская FloMossMaster и школы микрорайона Завеличье.