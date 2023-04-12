Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Защита для псковских предпринимателей
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
Оплата за ОДН с марта
перерасчет платы за СОИ
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Оазис здоровья под Псковом
как юродивый Николка Псков спас
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
построй дом своей мечты
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 12.04.2023 09:001 Пасха-2023: Как подготовиться, что нельзя делать, где отпраздновать в Пскове 14.04.2023 00:010 Самые строгие запреты: как правильно провести Страстную Пятницу 13.04.2023 22:071 Останки более 20 тысяч воинов Великой Отечественной войны удалось найти в Псковской области 13.04.2023 21:360 Обработку парков и скверов от клещей начнут в Пскове на следующей неделе 13.04.2023 21:200 Экологическая библиотека «Радуга» приглашает псковичей на фестиваль «Чистый город» 13.04.2023 21:000 Учебно-методический сбор состоялся в псковской колонии
 
 
 
Самое популярное 09.04.2023 13:331 Стали известны подробности инцидента с падением человека на крышу библиотеки в Пскове 07.04.2023 13:5411 Музыканта Сергея Шнурова могут выдвинуть на выборы губернатора Псковской области 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 07.04.2023 07:350 Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают православные 7 апреля 12.04.2023 12:421 Увеличенная грудь супруги стала предметом спора при разделе имущества семьи в Москве
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Экологическая библиотека «Радуга» приглашает псковичей на фестиваль «Чистый город»

13.04.2023 21:20|ПсковКомментариев: 0

Экологический фестиваль «Чистый город», приуроченный ко Всемирному дню Матери-Земли, пройдёт в Пскове с 17 по 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Всю следующую неделю детская экологическая библиотека «Радуга» при поддержке управления культуры администрации города Пскова будет проводить мероприятия, способствующие формированию у подрастающего поколения экологической культуры.

Международный день Земли или Матери-Земли отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2009 года ежегодно 22 апреля.

Торжественное открытие псковского экологического фестиваля состоится 17 апреля. В этот день гости и участники праздничного мероприятия дадут старт социально-экологической акции «Добрые крышечки», у которой две цели: сделать мир чище и помочь нуждающимся детям. Все вырученные от переработки «добрых крышечек» средства будут зачислены на официальный счет АНО ЦДА «Добрея» и будет распределены между её подопечными.

 

Также 17 апреля в библиотеке «Радуга» будет объявлено о новом экологическом творческом конкурсе для детей и подростков, организаторами которого выступило управление Росприроднадзора по Псковской области.

Одновременно откроется выставка флорариумов и моссариумов «Мир в стеклянной коробке» от FloMossMaster и Дарины Шачневой, на которой будут представлены композиции из живых растений, мхов и камней.

Во второй день фестиваля пройдёт межрегиональная конференция «Зеленые библиотеки России: проекты, открытия, инновации», в которой примут участие представители издательств, природоохранных организаций, образовательных учреждений и библиотекари из разных регионов России, в том числе из ЛНР, ДНР, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа. Цель конференции: обмен опытом работы в сфере экологического просвещения детей через книгу и чтение.

В рамках фестиваля в библиотеке «Радуга» также будут проводиться мастер-классы для детей и подростков. Так, 18 апреля пройдет мастер-класс для подростков по созданию фито-картины. 19 апреля - мастер-класс для самых маленьких читателей по изготовлению книжки-малышки на экологическую тему «Гусеничка напоминает».

19 апреля гостей библиотеки «Радуга» ждет встреча с основателями подворья «Птичий дворик» - «Будь человеком человек…». Сотрудники подворья расскажут о своей работе по реабилитации диких животных и птиц, пострадавших от деятельности человека и факторов природы.

20 апреля сотрудники национального парка «Себежский» проведут для самых маленьких участников фестиваля литературную дегустацию «Мишкин год». Малыши познакомятся с природой национального парка и его обитателями, а также с развивающей книгой «Мишкин год», изданной в рамках проекта «Заповедные истории».

По уже сложившейся традиции, следующий четверг станет на экологическом фестивале в Пскове днём чистоты. В этот день у стен библиотеки пройдет субботник «Чистый город начинается с тебя!». Участники этого субботника смогут приобрести практические навыки по раздельному сбору мусора, а также принять участие в экопрактикуме от сотрудников завода «Титан-Полимер» и изготовить на память об этом событии эко-значки.

Организаторы фестиваля также предлагают жителям Пскова очистить свои шкафы и поэтому с сегодняшнего дня и всю следующую неделю будут собирать вещи в пользу подопечных «Детского фонда».

22 апреля в библиотеке «Радуга» пройдет встреча со специалистом Противопожарного лесного центра Александром Ивановым «Охрана природы в твоих руках».

23 апреля в гости к читателям «Радуги» приедет писательница Марина Дороченкова (Санкт-Петербург). Гостей праздника ждёт интерактивная программа по выставке иллюстраций одной из книг Марины Дороченковой. В этот день также будут подведены итоги социально-экологической акции «Добрые крышечки» и состоится награждение самых активных участников фестиваля. В течение всего дня для участников фестиваля также будут организованы экоигротека, экогалерея и экомультзал.

Партнёрами библиотеки «Радуга» по организации и проведению фестиваля «Чистый город» в этом году стали: УГХ администрации Пскова, ООО «Титан-Полимер», национальный парк «Себежский», Противопожарный лесной центр, Институт переработки и вторсырья, «Детский фонд», подворье «Птичий дворик», мастерская FloMossMaster и школы микрорайона Завеличье.

Теги: #библиотека #экология
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли отложить проведение парада Победы 9 мая?
В опросе приняло участие 251 человек
14.04.2023, 00:010 Самые строгие запреты: как правильно провести Страстную Пятницу 13.04.2023, 22:071 Останки более 20 тысяч воинов Великой Отечественной войны удалось найти в Псковской области 13.04.2023, 22:000 Личность возможного преступника устанавливают в Великих Луках 13.04.2023, 21:591 Открыта подача заявок на участие в фестивале «Исаборг»
13.04.2023, 21:490 День космонавтики псковские курсанты отметили легкоатлетической эстафетой 13.04.2023, 21:422 Грабитель в маске похитил около 80 тысяч рублей из офиса банка в Великих Луках 13.04.2023, 21:400 В России появится цифровая карта аварийности на дорогах 13.04.2023, 21:360 Обработку парков и скверов от клещей начнут в Пскове на следующей неделе
13.04.2023, 21:200 Экологическая библиотека «Радуга» приглашает псковичей на фестиваль «Чистый город» 13.04.2023, 21:000 Учебно-методический сбор состоялся в псковской колонии 13.04.2023, 20:451 Россиянку депортируют с острова Бали за обнаженное фото на фоне священного растения 13.04.2023, 20:410 Изборский музей-заповедник принял участие в весенней ярмарке туристических услуг в Минске
13.04.2023, 20:401 Образ Александра Невского в музыке обсудят в Пскове 13.04.2023, 20:263 Интерактив: Парковка уровня «бог» на улице Яна Фабрициуса в Пскове 13.04.2023, 20:200 Эксперты определили самые популярные направления для отдыха у состоятельных российских туристов 13.04.2023, 20:000 Лауреатом смотра-конкурса «Солдаты антитеррора» стал псковский росгвардеец
13.04.2023, 19:480 Молодого псковича нашли в лесу погибшим спустя две недели поисков 13.04.2023, 19:400 Насколько опасен вирус Хасеки, рассказали в Роспотребнадзоре 13.04.2023, 19:300 Псковича и его сожительницу осудили за незаконный оборот наркотиков 13.04.2023, 19:201 Проект для повышения качества жизни женщин запустят в Псковской области
13.04.2023, 19:000 Подтвердить основной вид экономической деятельности псковские работодатели могут до 17 апреля 13.04.2023, 18:450 Семь фактов недостоверного декларирования зерна выявили на границе РФ в Псковской области за месяц 13.04.2023, 18:340 Молодую девушку в розовом плаще разыскивают в Порхове 13.04.2023, 18:271 Псковичей приглашают написать Евразийский экологический диктант
13.04.2023, 18:210 «Пастырь»: Об усердной и ленивой подготовке к Пасхе 13.04.2023, 18:150 Более 50 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 13.04.2023, 18:010 Снявшийся в «Ёлках–8» аэронавт подал заявку на встречу воздухоплавателей в Великих Луках 13.04.2023, 18:000 Фотовыставка в жанре уличной фотографии откроется в Пскове
13.04.2023, 17:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 апреля 13.04.2023, 17:550 Финалистов регионального этапа конкурса «Учитель года России» определили в Псковской области 13.04.2023, 17:530 Студенты семинарии готовят территорию Псково-Печерского монастыря к Пасхе. ФОТО 13.04.2023, 17:500 Насмерть сбившего школьницу порховича лишат свободы на 6 лет
13.04.2023, 17:471 Систему связи direct-to-cell начнут строить в Роскосмосе в этом году 13.04.2023, 17:390 Более 9 тысяч укусов: какой урон способен нанести псковичам сезон клещей 13.04.2023, 17:370 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Мы были раньше кореша, а нынче вовсе нет… 13.04.2023, 17:370 Приставы взыскали с организации задолженность по зарплате в Опочке
13.04.2023, 17:360 Более 10 проверок провела инспекция труда Псковского облсовпрофа почти за 2 месяца 13.04.2023, 17:310 Опубликована афиша Псковского театра драмы на июнь 13.04.2023, 17:250 Эндокринолог назвала болезни, при которых стоит отказаться от яиц и куличей на Пасху 13.04.2023, 17:200 Псковичка похитила косметику и попалась росгвардейцам
13.04.2023, 17:184 «Псковавтодор» собирается приобрести новый асфальтобетонный завод 13.04.2023, 17:160 Телефон ЕДДС Псковского района не работает по техническим причинам 13.04.2023, 17:120 Псковское ТОС смогло привлечь на свои проекты 600 тысяч рублей 13.04.2023, 17:100 До 14 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 14 апреля
13.04.2023, 17:090 Движение перекроют на трассе Петербург – Псков в Ленинградской области 13.04.2023, 17:040 Новый маршрут свяжет площадь Ленина и псковское Овсище 13.04.2023, 17:030 Фотофакт: Сцену устанавливают в Зеленом театре Пскова 13.04.2023, 17:010 Обладательница титула «Мисс Великие Луки 2022» приняла участие в фотосессии
13.04.2023, 16:550 Пожилая женщина пострадала в результате наезда автомобиля на дом в Пскове. ФОТО 13.04.2023, 16:492 Новый скейт-парк открыли на Запсковье. ФОТО 13.04.2023, 16:410 Глава псковского электропрофсоюза участвует во всероссийском пленуме в Москве 13.04.2023, 16:330 Дмитрий Барабанов об инициативности жителей Запсковья и жалобах на управляющие компании
13.04.2023, 16:310 Региональный этап олимпиады «Умники и умницы» пройдет в Пскове 15 апреля 13.04.2023, 16:200 Посла гостеприимства выбрали в Псковской области 13.04.2023, 16:060 Губернатор наградил псковских медиков за помощь жителям ЛНР 13.04.2023, 15:590 Псковский музей-заповедник принимает участие в Минской ярмарке туристических услуг
13.04.2023, 15:500 Привокзальную площадь Пскова ждут преобразования 13.04.2023, 15:351 «Гайд-парк»: Дмитрий Барабанов о дорожных ремонтах, качестве работы управляек и субботниках. ВИДЕО 13.04.2023, 15:280 Пропавших подростков нашли в Опочке 13.04.2023, 15:260 О возможностях программы «Пушкинская карта» в «Михайловском» рассказали на круглом столе в псковском Центре туризма
13.04.2023, 15:210 Среди студентов и школьников Псковской области выбрали профессионалов 13.04.2023, 15:170 «Дневной дозор»: Почему россиян не беспокоят западные санкции? 13.04.2023, 15:070 Закладчица нарядила домашнюю кошку под грудного ребенка, чтобы прятать наркотики 13.04.2023, 14:560 Минфин США не стал распространять санкции на оказание «Мегафоном» услуг в области связи
13.04.2023, 14:401 Тхэквондисты из Пскова планируют отправиться на чемпионат мира в Европу 13.04.2023, 14:300 Двое подростков пропали в Псковской области 13.04.2023, 14:200 Дом поэта в Михайловском закрывается на санитарные дни до 25 апреля 13.04.2023, 14:170 Волонтеры проверили торговые точки Пскова на предмет продажи вейпов детям
13.04.2023, 14:050 «Три мудреца»: Возвращение «железного занавеса» - миф или реальность? ВИДЕО 13.04.2023, 13:560 Дмитрий Барабанов: Жители должны жаловаться на управляющие компании в прокуратуру 13.04.2023, 13:540 Встретиться с домашним лисом смогут псковичи на пасхальной ярмарке 16 апреля 13.04.2023, 13:530 В Петербурге подросток устроил стрельбу в школе
13.04.2023, 13:520 Сергей Вострецов: В любом случае День Победы отмечали и будем отмечать 13.04.2023, 13:380 Менее трех недель остается у псковичей для отчета о полученных доходах 13.04.2023, 13:350 Очередной пал травы зафиксировали в Палкинском районе 13.04.2023, 13:310 Tele2 подготовилась к возобновлению турпотока из Китая в Россию
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru