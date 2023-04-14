Общество

Как оплачивают дежурство на дому в праздничные и выходные дни, объяснили россиянам

Как оплачивают дежурство на дому в праздничные и выходные дни, объяснили в профсоюзе работников здравоохранения СОЦПРОФа.

«В адрес профсоюза работников здравоохранения СОЦПРОФ поступают вопросы: следует ли производить оплату работникам, назначенным приказом ответственными дежурными на выходные или праздничные дни на дому, без нахождения на рабочем месте», - говорится в сообщении.

Как следует из разъяснений онлайн инспекции труда: «Трудовой кодекс РФ понятия "дежурство на дому" не содержит. Поэтому требовать от работника, чтобы он дежурил на дому за пределами рабочего времени, работодатель не вправе. При возникновении спора суд может прийти к выводу, что такое дежурство являлось сверхурочной работой, которая должна быть оплачена в повышенном размере».

Время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению, является временем отдыха (статья 106 Трудового кодекса РФ). В отношении коммерческих организаций продолжает действовать постановление Секретариата ВЦСПС от 2 апреля 1954 № 233 «О дежурствах на предприятиях и в учреждениях» в части, не противоречащей ТК РФ.

Согласно данному документу:

привлечение к дежурствам не допускается чаще одного раза в месяц;

продолжительность дежурства или работы вместе с дежурством не может превышать нормальной продолжительности рабочего дня;

дежурства в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируются предоставлением в течение ближайших 10 дней отгула.

В соответствии с частью первой статьи 423 ТК РФ впредь до приведения законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, в соответствие с ТК РФ законы и иные правовые акты Российской Федерации, а также законодательные и иные нормативные правовые акты бывшего Союза ССР, действующие на территории Российской Федерации в пределах и порядке, которые предусмотрены Конституцией Российской Федерации, Постановлением Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 № 2014-1 «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств», применяются постольку, поскольку они не противоречат ТК РФ.

Указанное постановление Секретариата ВЦСПС не противоречит ТК РФ в виду отсутствия в кодексе норм, регулирующих дежурство как таковое. В этой части постановление дополняет кодекс, восполняя имеющийся в нём пробел.

Статья 99 ТК РФ устанавливает, что сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

Согласно статье 152 ТК РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

«Всю необходимую информацию и консультации по защите ваших социально-трудовых прав можно получить на горячей линии от специалистов профсоюзной инспекции труда Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ по телефону: 8-950-247-61-68», - уточнили в СОЦПРОФе.