Общество

Винная компания подала в суд на Бузову и потребовала более 90 миллионов

Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал исковое заявление ростовского импортера и дистрибьютора алкоголя, который требует взыскать более 1 миллиона евро (90 миллионов рублей) и 1,5 миллиона рублей с певицы Ольги Бузовой и продюсирующей ее компании «Арчер Мьюзик Продакшнс» за отзыв именного товарного знака, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Истец просит взыскать солидарно с ответчиков в счет понесенных убытков 1 150 000 евро по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения, расходы по утилизации продукции в размере 1 558 999,12 рублей. Материалы дела переданы судье», – отмечает пресс-служба судов.

Из иска следует, что GWD заключил лицензионный договор на использование именного товарного знака, пишет РИА Новости.

ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» обязалось за вознаграждение осуществлять рекламную поддержку и заключить с Ольгой Бузовой соглашение о продвижении алкогольной продукции, используя ее имя и образ в СМИ. В апреле 2020 года GWD получили уведомление Бузовой об отзыве согласия на использование изображение и имени.

«Истец указывает, что гражданин в любое время может отозвать согласие, однако лицо, которое обладало правом на использование изображение, может потребовать возмещения причиненных ему таким отзывом убытков», – добавляет пресс-служба судов.

Также истец был вынужден утилизировать имеющуюся продукцию с и понес убытки, отмечается в сообщении.

Ранее аналогичный иск был подан в Арбитражный суд Москвы с требованием о взыскании с Ольги Бузовой и ее продюсера 1,15 миллиона рублей.

После разрыва отношений GWD предъявила несколько исков к «Арчер». В первом из них, поданном в феврале 2020 года, дистрибьютор требовал признать незаконным одностороннее расторжение лицензионного договора, а также просил суд обязать ответчика заключить соглашение с Бузовой, обязывающее певицу рекламировать и продвигать вино. Суды четырех инстанций, включая Верховный, иск отклонили.