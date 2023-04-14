Общество

Псков вошел в ТОП-10 городов России для отдыха с детьми на майские праздники

Псков оказался одним из самых популярных городов РФ для семейного отдыха в майские праздники. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В 2023 году количество заказов на длинные выходные среди путешественников с детьми увеличилось на 57,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Самым популярным российским городом для семейного отдыха в начале мая оказался Санкт-Петербург: его доля составила 20,5% от всех отельных бронирований внутри страны.

Второе место занял Сочи, где проведут праздники 15% путешественников, а третье — Москва (14,5%).

Кроме того, в список вошли Калининград (5,7%), Казань (3,2%), Нижний Новгород (2,7%), Волгоград (1,8%), Ярославль (1,7%), Владивосток (1,6%) и Псков (1,5%).