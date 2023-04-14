Общество

Сколько пасхальных яиц можно съесть за один раз, рассказали псковичам

Яйца являются продуктом, содержащим эталонный белок с полным аминокислотным составом. С другой стороны, желток яиц содержит кладезь жирорастворимых витаминов и холестерина, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Здоровому человеку за один присест можно употребить 1-2 яйца. Для окрашивания яиц лучше использовать натуральные красители — свеклу, луковую шелуху, куркуму, морковный сок, краснокочанную капусту. Использование ненатуральных красителей может привести к аллергической реакции», - уточнили в комитете.

Творожная пасха представляет собой смесь творога, сливочного масла, добавленного сахара (или сгущённого молока), орехов и цукатов. В составе блюда присутствует белок с высокой биологической ценностью, жиры и простые углеводы. Разовая норма потребления творожной пасхи составляет 50-100 граммов.

«Рецепты пасхальных блюд созданы для тех, кто в эти дни "переключает" рацион с веганского постного на мясоедческий. Если вы не постились, соблюдайте меру! Тем более при наличии заболеваний сердца и сосудов, сахарного диабета, подагры, болезней почек, хронического панкреатита необходимо придерживаться правилам подобранного лечебного рациона», - рекомендовали в облздраве..