Общество

Акцию «Георгиевская ленточка» провели во дворе дома в Великих Луках

Мероприятие, посвященное военно-патриотической акции «Георгиевская ленточка», прошло во дворе дома №3 по улице Мурманской в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Инициаторами дворового фестиваля выступили общественные советники uлавы города Великие Луки, Союз десантников Псковской области и депутат Великолукской городской Думы, фракции партии «Единая Россия» Андрей Корнев.

«Георгиевская лента - символ нашей памяти, уважения и благодарности героям Великой Отечественной войны. Эта акция призвана не дать забыть молодому поколению, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну, наследниками чьей славы мы являемся. Без участия волонтеров сегодня уже сложно представить себе любое масштабное событие. И, конечно, их помощь очень нужна при подготовке к такому важнейшему празднику, как День Победы», - отметил депутат Великолукской городской Думы Андрей Корнев.

Начали дворовое мероприятие с развёртывания флага Российской Федерации и Георгиевской ленточки. Затем все дети округа приняли участие в военно-патриотической эстафете. Для гостей акции организовали полевую кухню и музыкальный концерт с песнями военных лет.

«Чтить и помнить героев - наш долг. Такие мероприятия будем продолжать и дальше»,- отметил председатель Союза десантников Псковской области Алексей Скачков.