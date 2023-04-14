Общество

Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин по традиции приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. Как передает «Интерфакс», торжественное богослужение в честь праздника Светлого Христова Воскресения совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время службы президент и глава Русской православной церкви обычно обмениваются подарками. В прошлом году Владимир Путин преподнес патриарху декоративное пасхальное яйцо - символ Воскресения Христова и торжества жизни.

Глава государства встречает Воскресение Христово в главном храме страны много лет подряд. За годы президентства Владимир Путин всего два раза не приезжал в этот храм на пасхальное богослужение.

В первый раз это произошло в 2003 году, когда глава государства находился в Таджикистане с официальным визитом и участвовал в пасхальном богослужении в православном храме Николая Святителя в Душанбе.

Два года назад, в разгар пандемии коронавируса, Владимир Путин остался дома. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал тогда «Интерфаксу», что президент принял решение не идти на пасхальное богослужение, но вечером поставил свечу в честь праздника в часовне на территории резиденции в Ново-Огарево.

Владимир Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников.